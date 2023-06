Lenovo Tab Extreme e Smart Paper UFFICIALI: prezzi e disponibilità

Lenovo ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi Lenovo Tab Extreme e Lenovo Smart Paper, che si distinguono per l’ottima qualità costruttiva e per un software sempre pronto a soddisfare qualunque esigenza.

I due dispositivi, presentati in anteprima al CES 2023, arricchiscono ulteriormente la gamma di tablet premium dell’azienda, offrendo agli utenti tecnologie all’avanguardia che garantiscono un’esperienza eccezionale di intrattenimento e produttività nei contesti d’uso moderni.

Lenovo Tab Extreme: il tablet più grande di sempre

Lenovo Tab Extreme monta un ampio display OLED 3K da 14,5 pollici, audio spaziale tridimensionale grazie agli otto altoparlanti JBL a 4 canali ed un potente processore MediaTek Dimensity 9000. Il tablet offre un design innovativo multi-modale, inclusa una tastiera a doppia cerniera che consente di sollevare ed inclinare il tablet per un’esperienza di digitazione comoda e regolare lo schermo per una visione a mani libere. Il cavalletto magnetico permette la visualizzazione in orizzontale e verticale senza l’uso delle mani.

Con il sistema operativo Android 13 e l’interfaccia utente personalizzata, il tablet supporta la divisione dello schermo per quattro app e fino a 10 app con finestre a comparsa. L’app Lenovo Freestyle amplia le possibilità, consentendo di utilizzare il tablet come secondo monitor wireless per il PC e condividere facilmente i file tra dispositivi. Il Tab Extreme si impegna per la sostenibilità con il suo chassis in alluminio riciclato e confezione priva di plastica al 100%.

Lenovo Smart Paper: 50 mila pagine di note digitali

Lenovo Smart Paper è un blocco note digitale basato su tecnologia E-ink, ideale per prendere appunti a mano. Offre una vasta selezione di modelli di blocco note, impostazioni della penna e la possibilità di cancellare e spostare gli appunti in modo infinito. Dispone di microfoni integrati per registrare le sessioni e riprodurle successivamente.

La batteria di lunga durata, la penna always-on e il display a regolazione automatica facilitano l’utilizzo. Oltre all’hardware, l’app Smart Paper offre varie applicazioni software per la produttività, inclusa una libreria virtuale con accesso a milioni di libri. L’app sincronizza con il cloud per il backup dei file ed offre funzioni come la conversione audio in testo e la traduzione.

Lenovo Tab Extreme con Precision Pen 3 è disponibile da fine giugno in anteprima sul sito ufficiale da 1299 euro. Lenovo Tab Extreme Keyboard è disponibile a partire da 399 euro. Invece, Lenovo Smart Paper è già disponibile al prezzo di 499 euro.