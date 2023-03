Lenovo: addio smartphone da gaming, chiusa divisione Legion

Il segmento degli smartphone da gaming ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni, complice il boost dato dalla pandemia e dalla volontà dei giovani – specialmente in Asia – di giocare da mobile, senza acquistare PC particolarmente costosi. Con il termine dei lockdown, però, le vendite globali sono diminuite e diversi produttori si sono visti alle strette, con divisioni ad hoc ormai in perdita. Lenovo è tra le realtà più colpite e, dopo settimane di rumor, finalmente la società ha confermato che la divisione Lenovo Legion per gli smartphone interromperà le attività.

Niente più smartphone Lenovo Legion

Il portfolio Legion è nato con i laptop e PC desktop da gaming di fascia alta e si è adattato, di seguito, al segmento dei dispositivi mobili. Lottando con colossi del settore come ASUS ROG, la sussidiaria Black Shark di Xiaomi, o REDMAGIC, in una fetta di mercato così piccola non è riuscito infine a trovare abbastanza spazio, nonostante gli ottimi device proposti nei negozi.

I colleghi di Android Authority hanno dunque contattato la società asiatica, ricevendo in risposta una dichiarazione ben chiara:

“Lenovo sta interrompendo i suoi smartphone da gaming Legion basati su Android come parte di una più ampia trasformazione aziendale e consolidamento del portfolio gaming. In qualità di leader nei dispositivi e nelle soluzioni di gioco, Lenovo si impegna a far progredire la categoria in tutti i form factor, oltre a concentrarsi su dove può portare il massimo valore alla comunità globale di gamer.”

Il futuro per l’industria dei telefoni da gioco non sembra così roseo, se si considerano le ultime analisi del mercato. Al contrario, i computer portatili da gaming restano tra i device più intriganti agli occhi dei giovani appassionati di videogiochi; pertanto, non aspettatevi la chiusura della divisione Legion in toto.