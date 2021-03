Sei in cerca di un tablet Android? Lenovo Smart Tab M10 Plus è in offerta su Amazon a soli 199,99€. Il ribasso del 20% corrisponde a uno sconto effettivo di 49,01€ che rende questo dispositivo un affare. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Lenovo Smart Tab M10 Plus: le specifiche tecniche

Dal design lineare ed elegante, questo tablet Android firmato Lenovo arriva abbinato a uno speaker anch’esso dal design sofisticato.

Il suo display IPS Full HD da 10,3 pollici offre un’esperienza visiva ampia e immersiva adatta a ogni genere di funzione: dalla fruizione di contenuti multimediali alla partecipazione a lezioni online.

Il processore MediaTek Helio P22T abbinato ai 4 GB di RAM e ai 64 GB di memoria di archiviazione lo rendono potente e fluido nelle sue operazioni. La memoria, inoltre, è espandibile fino a 256 GB attraverso MicroSD.

Il possedere Amazon Alexa integrato è un plus da non sottovalutare: grazie a questa particolarità è possibile controllare i dispositivi compatibili, riprodurre musica e ottenere informazioni su meteo, news e informazioni con il solo utilizzo della voce.

I due altoparlanti integrati firmati Dolby Atmos offrono un’esperienza audio sopra le righe grazie allo speaker che funge altresì da stand.

La batteria integrata è da 5000mAh ed è garante di un utilizzo quotidiano: fino a 9 ore di riproduzione video interrotte.

Segnaliamo, infine, che per chi acquista questo dispositivo sono inclusi 3 mesi di Amazon Music Unlimited.

Puoi acquistare Lenovo Smart Tab M10 Plus a soli 199,99€ su Amazon collegandoti a questo indirizzo. Acquistalo e ricevilo in meno di 48 ore se sei abbonato Prime. Spedizioni gratuite anche in caso di primo acquisto. Questo prodotto Lenovo, infine, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis con cui suddividere la spesa fino a ventiquattro pratiche rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet