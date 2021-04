Sei in cerca di un notebook? Lenovo Silver è in offerta su Amazon a soli 399,99€. Il ribasso del 17% corrisponde a uno sconto effettivo di 80,00€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio Italiano.

Lenovo Silver: le specifiche di questo notebook

Il design lineare rende il notebook Lenovo Silver elegante e sofisticato. Grazie ai materiali resistenti con cui è stato costruito è perfetto per essere utilizzato ovunque si vada grazie anche al suo peso ridotto.

L’ampio schermo da 15,6 pollici è adatto a più utilizzi, specialmente per la visione di contenuti in streaming o per partecipare a lezioni e conferenze online. La risoluzione elevata rende la fruizione dei contenuti di alta qualità e nitida.

Per quanto riguarda il lato componentistiche, il processore è un AMD A4-3020 che viene abbinato a 4 GB di Ram e 256 GB di memoria di archiviazione su SSD per prestazioni fluide e scattanti. La scheda grafica, invece, è sempre firmata AMD ed è una Radeon R3.

Degna di nota è la tastiera che pur non essendo retroilluminata consente una digitazione fluida e ottimizzata grazie ai suoi tasti silenziosi. Da non sottovalutare, poi, la possibilità di utilizzare il computer in più inclinazioni grazie alle sue cerniere che garantiscono un’apertura a 180°.

Grazie a questo bundle, il notebook arriva corredato di antivirus Norton che assicura una navigazione sempre sicura e mette al bando tutte le eventuali minacce del web.

