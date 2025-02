Lenovo: mini PC con Intel Core i5, 16GB di RAM e display da 27" a prezzo HOT

Vuoi acquistare un computer completo di tutto spendendo pochissimo? Allora fai veloce e goditi questa promozione che trovi solo su Amazon. Metti subito nel tuo carrello il mini PC Lenovo con i5 e display da 27 pollici a soli 540,55 euro, invece che 569 euro, applicando il coupon che puoi vedere in pagina.

Così facendo potrai avvalerti di uno sconto del 5% che ti permette di risparmiare su un prezzo già di per sé assolutamente non molto alto. Avrai praticamente un computer completo. E se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Lenovo: mini PC potente completo di tutto

Solitamente i mini PC vengono venduti senza nient’altro e quindi li devi poi collegare a un monitor che possiedi già. Invece questo firmato Lenovo possiede già un display da 27 pollici che ti consente quindi di avere tutto ciò di cui hai bisogno. Agganci il piccolo computer dietro al monitor e non hai bisogno di nulla. Così occupi pochissimo spazio ma avrai un potente computer.

Gode del processore Intel Core i5 ed è dotato di 16 GB di RAM e di un SSD da 1 TB. Questo garantisce prestazioni eccellenti per fare tutto ciò che desideri. Troverai poi incluso il sistema operativo Windows 11 pro con Office 2021 pro. Gode di diverse porte USB 3.2 Gen 1 per trasferimenti veloci, una porta HDMI per collegare il monitor, un cavo Ethernet e un ingresso per microfono e cuffie.

Tutto ciò di cui hai bisogno lo puoi trovare in questa offerta. Per cui non aspettare che sia troppo tardi e scada. Vai subito su Amazon e acquista il tuo mini PC Lenovo con i5 e display da 27 pollici a soli 540,55 euro, invece che 569 euro, applicando il coupon che puoi vedere in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.