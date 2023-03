Lenovo: mini PC con i5 e SSD da 256GB a 129€ (ricondizionato garantito)

Approfitta di questa straordinaria offerta per avere un piccolo computer dalle grandi prestazioni a un prezzo davvero super. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello il mini PC Lenovo (ricondizionato) a soli 129 euro, invece che 163,90 euro.

Grazie a questo sconto del 21% avrai un notevole risparmio e soprattutto un ottimo computer. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Davvero un affare da non perdere.

Lenovo: mini PC ricondizionato garantito 2 anni

Questo mini PC Lenovo è ricondizionato ed è come nuovo. Ha una garanzia di due anni, quindi se non dovesse funzionare correttamente non avrai nessun problema. Devi solo ricordarti di tenere tutte le scatole e i componenti inclusi così come sono, per non rischiare d’invalidare la garanzia. Grazie al suo potente processore Intel Core i5 con frequenza fino a 3,00 GHz offre delle prestazioni davvero ottime.

Il suo design piccolo e leggero lo rendono perfetto se lo vuoi portare da un posto all’altro. È dotato di 8GB di RAM e un SSD da 256GB. Per cui velocità e spazio di archiviazione non mancano di certo. Inoltre viene fornito con Windows 11 Pro a 64 bit e quindi è pronto all’uso appena ti arriva a casa. Possiede ben 5 porte USB 3.0 che garantiscono trasferimenti veloci, una DisplayPort, un ingresso VGA, e una porta LAN.

A questo prezzo non puoi davvero trovare di meglio. Per cui non pensarci troppo perché il tempo scorre inesorabile. Vai subito su Amazon e acquista il tuo mini PC Lenovo (ricondizionato) a soli 129 euro, invece che 163,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.