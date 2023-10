Lenovo LOQ: la soluzione economica per il tuo gaming

Approfitta della super offerta lancio per il nuovissimo Lenovo LOQ, la soluzione economica pensata per il tuo gaming in portabilità. Oggi lo acquisti a un prezzo di favore su questo link! Scopri la dotazione di tutto rispetto che questo notebook da gaming propone, con 3 mesi gratis di Game Pass. Partiamo subito dal processore Intel Core i5 di tredicesima generazione per una gestione fluida delle attività su questo laptop.

Lenovo LOQ: la potenza del gaming in un notebook economico

Scegli il nuovo Lenovo LOQ per il tuo gaming. Per quello che costa puoi ritenerti fortunato. Infatti, puoi integrare la scheda grafica che vuoi abbinando al processore una NVIDIA GeForce RTX 2050, 3050 o 4050. Grazie all’intelligenza artificiale di Lenovo Ai Engine+ ottieni prestazioni ottimizzate per i tuoi giochi preferiti e per quello che stai chiedendo al tuo notebook.

Grazie ai sensori integrati migliori la tua esperienza di gioco. Inoltre, un interruttore MUX dedicato con NVIDIA Advanced Optimus riduce la latenza, ottimizza la durata della batteria in mobilità e aumenta i frame al secondo. Silenziosissimo, ascoltandolo non sembra nemmeno un notebook da gaming. Adatto anche a chi vuole una macchina adeguata per il lavori di video e immagine editing. Crealo tu stesso a un prezzo speciale.

