Lenovo Legion Y900: ecco il tablet PERFETTO per giocare in mobilità

In queste ore apprendiamo che Lenovo svelerà presto un nuovo tablet premium; si chiamerà Legion Y700 e sarà un prodotto pensato per le alte prestazioni nel gaming da mobile. Sappiamo che arriverà in Cina ma è già stato annunciato per i mercati globali al CES 2023 di Las Vegas con il moniker “Lenovo Tab Extreme”. Ha un processore Dimensity 9000 di MediaTek, uno schermo OLED e una batteria da 12.300 mAh. Se desiderate però un modello standard per l’uso quotidiano, vi suggeriamo il Lenovo Tab P11 con schermo 2K a soli 329,00€ su Amazon, praticamente un Best Buy al prezzo a cui viene venduto.

Cosa sappiamo del tablet più potente di Lenovo?

L’account social di Lenovo su Weibo suggerisce che il tablet arriverà in Cina il prossimo 21 marzo 2023; c’è anche un’immagine ufficiale del gadget e il suo moniker ufficiale: Lenovo Tab Extreme. Avrà il SoC più potente di MediaTek e caratteristiche uniche.

Venendo alle specifiche tecniche, scopriamo che ha un display OLED generoso da ben 14,5 pollici con risoluzione di 3000 x 1876 pixel, refresh rate a 120 Hz, supporto al Dolby Vision e all’HDR10+. È uno dei migliori device con cui guardare le serie TV in streaming, ma è anche eccellente per giocare online grazie alla CPU Dimensity 9000, ai 12 GB di RAM e allo storage da 256 GB. Non dovete temere neanche l’autonomia perché la batteria è davvero capiente: 12.300 mAh.

Pesa solo 740 grammi, le sue dimensioni sono di 327,8 x 210,8 x 5,85 mm e dispone di altoparlanti JBL su tutti i frame. Non manca una main camera da 13 Mega con autofocus e una secondaria da 5 Mpx. Anteriormente invece, troviamo una selfiecam per le videocall con sensore RGB da 13 Megapixel.

Come detto, il tablet P11 è il modello che vi consigliamo: solo 329,00€ con spese di spedizione incluse e consegna veloce in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.