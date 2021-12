Lenovo Legion: non solo smartphone gaming all'orizzonte

Lenovo spoilera il design del nuovo laptop da gaming Legion Y7000P 2022, più sottile di sempre. Ecco cosa è emerso in queste ore.

Lenovo Legion Y7000P: potente e sottile

All'inizio di ieri, Lenovo ha condiviso un nuovo teaser per un prossimo laptop da gaming. Il nuovo notebook farà parte del marchio Legion dell'azienda, con il nuovo teaser che rivela ufficialmente il design del Y7000P.

Il nuovo teaser è stato condiviso sull'account Weibo ufficiale dell'azienda (noto sito web di microblogging cinese) e mostra il l'estetica del portatile prima del suo lancio ufficiale. Guardando le immagini teaser, possiamo dire che la cerniera del laptop può supportare movimenti fino a 180 gradi. In altre parole, il display può essere piegato all'indietro fino a renderlo completamente piatto. Anche se, il punto forte del design non sarà la sua cerniera, quanto piuttosto il suo spessore.

Il marchio cinese è riuscito a rendere l'ultimo laptop Legion ancora più sottile della sua precedente iterazione. Secondo le note ufficiali, il Legion Y7000P del 2022 adotterà un nuovo design che lo farà apparire più squadrato, con un'esclusiva “estetica industriale“. Inoltre, sembra che il nuovo device presenterà anche più materiale metallico per la sua costruzione.

La società ha inoltre aggiunto che il Y7000P 2022 è circa l'11,6% più sottile della generazione precedente e anche più leggero dei suoi predecessori. Come da teaser ufficiali rilasciati in precedenza, il laptop sarà dotato di un display 2K con proporzioni 16:9 e una frequenza di aggiornamento di 165Hz. Sfortunatamente, altri dettagli più fini sono ancora sconosciuti al momento, ma la società dovrebbe lanciare presto una serie di nuovi laptop all'interno della sua gamma Legion. Quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.