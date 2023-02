Lenovo Legion 5 Pro: un laptop da gaming MOSTRUOSO, lo sconto pure (-500€)

Chi ha detto che i laptop non possono essere usati per giocare? Una dimostrazione palese del contrario è questo Lenovo Legion 5 Pro, un notebook da gaming dalla scheda tecnica mostruosa che oggi ti porti a casa su Amazon con uno sconto esclusivo di 500 euro.

Il laptop è disponibile per la spedizione e consegna immediata e puoi anche scegliere il pagamento rateizzato a tasso variabile tramite Cofidis al momento del checkout. Scoprirai un PC portatile che non bada davvero a compromessi.

Lenovo Legion 5 Pro: tieniti forte perché la scheda tecnica fa paura

Andiamo dunque a scoprirle un po’ insieme le caratteristiche tecniche che rendono questo PC davvero imperdibile per ogni appassionato di videogiochi che non vuole rinunciare alla comodità di un portatile.

Il processore è un Intel Core i7-12700HD di dodicesima generazione pensato per il gaming ma anche per funzioni di streaming, editing, registrazione e qualsiasi altra attività richieda una velocità di risposta elevata. CPU affiancata da 16GB di RAM e un SSD da 1TB velocissimo e abbastanza capiente per i tuoi giochi.

Il comparto grafico è gestito da una scheda Nvidia GeForce RTX 3070 pensata per esaltare lo splendido monitor da 16 pollici con frequenza di aggiornamento a 165Hz, precisione del colore sRGB, tecnologie OverDrive e tempi di risposta di 3 ms. Lo schermo supporta il Dolby Vision, la certificazione per bassa emissione di luce blu e NVIDIA G-Sync.

Il sistema di raffreddamento è gestito da un comparto di ventole di ultima generazione con ampio layout a cinque tubi di calore: nonostante questo, il sistema è estremamente silenzioso garantendo al contempo una durata della batteria fino a 5 ore e con ricarica velocissima tramite supporto RapidCharge.

Il prezzo è degno di tutta questa magnificenza tecnica, ma oggi puoi contare su uno sconto di addirittura 500 euro su Amazon. Ti consigliamo di affrettarti perché in questi casi vanno a ruba molto in fretta.

