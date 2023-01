Lenovo Legion 5 Pro: schermo 2K e NVIDIA GeForce RTX 3070 in fortissimo sconto su Amazon

Oggi vogliamo segnalarti un’offerta davvero imbattibile. Solo per pochissimo tempo, potrai acquistare il laptop da gaming Lenovo Legion 5 Pro con schermo da 2K e NVIDIA GeForce RTX 3070 ad un prezzo fortemente scontato.

Normalmente viene proposto a 2.299€, ma oggi può essere tuo con uno sconto del 13%. Risparmierai ben 300€ sul suo normale prezzo di listino. È davvero difficile trovare di meglio. La disponibilità è immediata, il che significa che con Prime lo riceverai a casa domani. Se non sei abbonato a Prime non ti devi preoccupare: puoi richiedere immediatamente i 30 giorni di prova gratuita. Oltre alle spedizioni gratuite avrai anche accesso a tutti i servizi di Amazon, a partire da Prime Video.

Il Lenovo Legion 5 Pro è un notebook potente e versatile che offre prestazioni elevate per i professionisti e i giocatori. Il suo display da 16 pollici WQXGA con risoluzione 2560×1600, pannello IPS 500nits e 165Hz garantisce immagini nitide e dettagliate da ogni angolazione. Il processore Intel Core i7-12700H – 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.3 / 4.7GHz, E-core 1.7 / 3.5GHz, 24MB – offre prestazioni potenti a consumi ridotti. Con un’unità SSD da 512 GB, avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per archiviare i tuoi documenti di lavoro in velocità e sicurezza, inoltre potrai scaricare la tua ricca libreria di videogiochi acquistati su Steam, garantendoti tempi di avvio e caricamento pressoché istantanei.

È equipaggiato con 2X RAM 8GB SO-DIMM DDR5-4800 e con la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB (Boost Clock 1620MHz, TGP 150W), che ti consentirà di riprodurre senza il minimo problema la stragrande maggioranza dei videogiochi tripla A più recenti.

Come avrai capito, stiamo parlando di un laptop da gaming top di gamma. Una soluzione pressoché impeccabile per chi non si accontenta e vuole approfittare del massimo della next-gen anche quando si trova fuori casa. Peraltro, questa specifica configurazione del Lenovo Legion 5 Pro è un’esclusiva di Amazon: non la puoi trovare da nessun’altra parte. Ti consigliamo di affrettarti, l’offerta è a tempo limitato e potrebbe terminare da un momento all’altro. Ricordiamo che grazie a Cofidis potrai dilazionare il pagamento in più comode rate, rendendo questa offerta ancora più accessibile e irresistibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.