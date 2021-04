Sei amante dei videogiochi ed hai bisogno di un computer? Lenovo Legion 5 è in offerta su Amazon a soli 1249,00€. Il ribasso dell’11% si traduce in uno sconto esclusivo di 150,00€ che rende l’acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Lenovo Legion 5: perché scegliere questo notebook gaming

Il design lineare rende Lenovo Legion 5 un notebook gaming semplice eppure esteticamente apprezzabile. Nella sua variante Black non passa inosservato molto facilmente.

Dotato di un display Full HD con ampiezza di 15,6 pollici, il dispositivo vanta una visione dei contenuti immersiva e amplia. Le cornici sono abbastanza sottili, mentre la risoluzione 1920×1080 assicura un’ottima qualità.

Per quanto riguarda il processore montato, questo è un AMD Ryzen 7 che viene accoppiato a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione su SSD per prestazioni scattanti e fulminee. In gaming il notebook non subisce rallentamenti.

La scheda grafica, inoltre, è una NVIDIA GeForce RTX 2060.

Il sistema di ventilazione è ottimizzato per evitare surriscaldamenti del prodotto e per mantenere le temperature sempre in zona safe per le componentistiche fisiche.

Degne di nota sono le porte e gli slot presenti sul corpo del notebook. Tra questi:

una porta USB 3.1 di prima generazione sempre attiva;

una porta USB C 3.1;

due porte USB A 3.1 di prima generazione;

ingresso HDMI;

slot per lucchetto Kensington.

Il dispositivo arriva sprovvisto di sistema operativo.

Puoi acquistare il notebook gaming lenovo Legion 5 a soli 1249,00€ su Amazon nella sua colorazione Black. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore a casa se hai sottoscritto un abbonamento Prime. Le spedizioni sono gratuite anche per chi effettua il primo acquisto o sceglie l’opzione “punto di ritiro”. Il device, infine, può essere acquistato anche a rate grazie al programma CreditLine di Confidis.

