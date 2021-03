L’anno scorso, Lenovo ha lanciato un unico tablet Android di punta chiamato Tab P11 Pro. Questo prodotto è venduto anche come Xiaoxin Pad Pro in Cina. Pochi mesi dopo il suo rilascio, la società sta ora spoilerando l’arrivo di un altro dispositivo Android di fascia alta, le cui specifiche tecniche sono state rese note soltanto nelle scorse ore.

Lenovo: un nuovo tablet premium per lo smart working e la DAD

Oggi, Lin Lin, Product Manager di Lenovo Notebook, ha pubblicato uno screenshot della pagina “Impostazioni” di un tablet Lenovo in arrivo. L’immagine rivela alcune delle caratteristiche chiave di questo prodotto.

Secondo la fotografica postata sul social Weibo, il tablet Lenovo ancora da rilasciare sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 870. Questo chipset sarà accoppiato con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Possiamo aspettarci anche altre configurazioni legate a banchi RAM differenti o storage più capienti.

Per quanto riguarda il software, il tablet eseguirà la skin ZUI 12.5 basata su Android 11. Avrà anche il supporto per “Lenovo One“, un’interfaccia simile a quella di Huawei Multi-Screen Collaboration e Xiaomi Device Control.

Sfortunatamente, non si sa nient’altro di questo tablet, inclusa la sua data di lancio. Poiché lo screenshot mostra che il livello della patch di sicurezza è gennaio 2021, è possibile che il prodotto sia ancora nell’ultima fase del test.

Detto questo, questo nuovo prodotto potrebbe essere un’opzione migliore per gli utenti rispetto al Lenovo Tab P11 Pro alias Lenovo Xiaoxin Pad Pro. Perché sebbene quest’ultimo abbia alcune fantastiche funzionalità come il display HDR OLED 2K con Dolby Vision e altoparlanti quadrupli di JBL, viene fornito con un processore di fascia media, lo Snapdragon 730G di casa Qualcomm.

Vista l’elevata domanda di tablet e PC dovuta allo smart working e alla DAD, era lecito aspettarsi che moltissimi produttori investissero cospicue finanze e risorse in questo interessante settore.

Lenovo

Tablet