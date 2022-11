Lenovo, il Chromebook IdeaPad Duet PRECIPITA su Amazon: affare d'oro

Perché spendere centinaia di euro per un notebook quando puoi sfruttare questa offerta di Amazon per acquistare l’ottimo tablet Lenovo IdeaPad Duet Chromebook? Non farti ingannare dal fatto che si tratta di un tablet, in realtà arriva con una comoda e pratica tastiera Bluetooth che lo trasforma in un vero e proprio notebook.

Ad appena 219€ con il 37% di sconto, per un risparmio di 130€, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze e assicurarti un’ottima esperienza di utilizzo.

Sconto folle su Amazon per il Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

Oltre ad essere dotato di un pratico pannello touch da 10.1 pollici ad alta risoluzione con una fotocamera frontale adatta anche per le video chiamate, il tablet di Lenovo monta un processore octa core ottimizzato per garantirti sempre reattività e grande autonomia. Il tutto è poi gestito dal sistema operativo Chrome OS di Google: è perfetto per lavorare, studiare, chattare con gli amici, guardare video, ascoltare musica e molto altro ancora.

È costantemente protetto da virus e malware e in un colpo solo hai sempre a portata di mano tutti i servizi web di Google per lo svago, il lavoro e anche lo studio.

Non perdere altro tempo ma anzi metti subito subito nel carrello il tabelt di Lenovo, a maggior ragione adesso che puoi riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e con il 37% di sconto.

