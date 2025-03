Lenovo IdeaPad Slim 3: un Chromebook entry level a un prezzo speciale

Se stai cercando un dispositivo portatile progettato per offrire un equilibrio tra prestazioni e portabilità, adatto ad attività quotidiane come navigazione web, elaborazione di documenti e streaming multimediale, Lenovo IdeaPad Slim 3 è perfetto. Dotato di un processore MediaTek Kompanio 520, offre un ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni. Inoltre, è possibile acquistarlo in sconto 229 euro.

Un laptop entry level, pensato per chi non ha grosse esigenze in termini di applicazioni e potenza. Un computer leggero, portabile, per studiare, scrivere, navigare e godere contenuti multimediali.

IdeaPad Slim 3 in offerta

Il computer portatile Lenovo IdeaPad Slim 3 ha un display 14″ FHD (1920×1080). Dotato di processore di 2.05 GHz e una modalità turbo fino a 2 GHz, è supportato da 8 GB di RAM, che garantiscono una gestione fluida delle applicazioni e delle schede aperte.

Avrai una visualizzazione nitida e dettagliata, con tecnologia IPS per angoli di visione ampi e colori accurati. La presenza di uno schermo antiriflesso migliora la visibilità anche in ambienti luminosi. Il design sottile e leggero rende il dispositivo ideale per chi è sempre in movimento, con un chassis robusto e una finitura in Abyss Blue che conferisce un aspetto elegante.

Il Chromebook è equipaggiato con 128 GB di memoria eMMC, sufficiente per l’archiviazione di documenti e applicazioni essenziali. Il sistema operativo ChromeOS è leggero e intuitivo, ideale per chi cerca un’esperienza di utilizzo semplice e sicura. La batteria offre un’autonomia fino a 13,5 ore, permettendoti di lavorare o divertirti per un’intera giornata senza bisogno di ricarica. La tastiera retroilluminata e la presenza di una webcam integrano ulteriori funzionalità utili per l’uso quotidiano. Questo modello è esclusivo di Amazon e rappresenta una scelta conveniente per chi cerca un Chromebook affidabile e ben equipaggiato.