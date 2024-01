Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta su Amazon: a questo prezzo è un colpaccio

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è il compagno ideale per chi cerca un laptop versatile e potente, ora disponibile in esclusiva su Amazon con uno sconto del 15%, a soli 549,00€ invece di 649,00€. Progettato con un design leggero (1,62 kg) e uno spessore sottile (17,9 mm), questo notebook si fa notare ovunque, offrendo una soluzione elegante e facile da trasportare.

L’esperienza multimediale è garantita dallo schermo Full HD da 15 pollici e dall’audio nitido di Dolby Audio, rendendo ogni attività un piacere per gli occhi e le orecchie. Grazie alla batteria più capiente e alla tecnologia RapidCharge, puoi godere di un’autonomia di due ore con soli 15 minuti di ricarica, mantenendo sempre alta la produttività.

La sicurezza è al primo posto, con un lettore di impronte digitali 2-in-1 integrato nel pulsante di accensione e una webcam con otturatore per proteggere la tua privacy. Le connessioni non sono mai un problema, con porte USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 (con supporto per trasferimento dati, Power Delivery e DisplayPort 1.2), e HDMI, offrendo opzioni complete per tutte le tue esigenze.

Con la sua struttura leggera e sottile, l’IdeaPad Slim 3 è progettato per lavorare, studiare e giocare ovunque tu sia. Approfitta di questa offerta su Amazon e acquista il Lenovo IdeaPad Slim 3 per un’esperienza informatica completa e affidabile.

