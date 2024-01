Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta: oggi è tuo a meno di 700€

Il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6 pollici offre un’esperienza straordinaria grazie al suo design leggero, profilo sottile e potenti caratteristiche. Con uno sconto del 13%, è un’opzione attraente per chi cerca un dispositivo performante e versatile.

Con un peso di soli 1,62 kg e uno spessore di 17,9 mm, l’IdeaPad Slim 3 è progettato per essere leggero e facilmente trasportabile, garantendo un’impressionante portabilità. Goditi un’esperienza visiva immersiva con lo schermo Full HD da 15 pollici, che offre una risoluzione nitida e dettagliata. La tecnologia Dolby Audio completa l’esperienza multimediale offrendo un audio cristallino dagli altoparlanti frontali.

L’IdeaPad Slim 3 è equipaggiato con una capiente batteria ad alte prestazioni. Con soli 15 minuti di ricarica, ottieni due ore di autonomia, assicurando che il tuo lavoro non sia mai interrotto. Il notebook dispone di un lettore di impronte digitali 2-in-1 integrato nel pulsante di accensione, offrendo un accesso sicuro e conveniente. Inoltre, la webcam integrata include un otturatore per garantire la tua privacy quando non la stai utilizzando.

Con diverse opzioni di connettività, tra cui 2 porte USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 (con supporto per trasferimento dati, Power Delivery e DisplayPort 1.2) e HDMI, avrai tutte le connessioni di cui hai bisogno per collegare i tuoi dispositivi.

L’IdeaPad Slim 3 offre prestazioni elevate con un processore AMD Ryzen 7 7730U, 16 GB di RAM e un ampio spazio di archiviazione SSD da 1 TB. Con Windows 11 Home preinstallato, è pronto per soddisfare le tue esigenze di lavoro, studio e intrattenimento. Disponibile in colori eleganti come Grigio artico, Blu abisso e Blu ghiaccio, questo laptop è una scelta affidabile per chi cerca stile e potenza in un unico pacchetto. Non farti scappare questa offerta e acquistalo a soli 699€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.