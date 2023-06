Lenovo IdeaPad Gaming 3: l'esclusiva Amazon che ti stupirà (-31%)

Se sei un appassionato di giochi e stai cercando un laptop performante a un prezzo conveniente, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta speciale su Amazon per il Lenovo IdeaPad Gaming 3. Questo potente dispositivo è ora disponibile con un super sconto del 31%, offrendoti un’opportunità imperdibile di acquistare una macchina da gioco di qualità a un prezzo accessibile di soli 1.099,00 euro anziché 1.599,00 euro.

Lenovo IdeaPad Gaming 3: ultimi pezzi a disposizione

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo Lenovo IdeaPad Gaming 3 è il suo straordinario display da 15,6 pollici FHD. Con una risoluzione di 1920×1080 e un pannello IPS da 250 nit e 120 Hz, ogni immagine prende vita con dettagli nitidi da qualsiasi angolazione. Che tu stia esplorando mondi virtuali o guardando film ad alta definizione, l’esperienza visiva sarà semplicemente sbalorditiva.

Ma l’incredibile esperienza non si ferma qui. Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è alimentato dal processore Intel Core i7-12650H, che offre prestazioni potenti con il suo potente setup di 10 core (6 P-core + 4 E-core) e 16 thread. Ciò significa che puoi affrontare le sfide più impegnative senza alcun compromesso sull’efficienza energetica. Sia che tu stia giocando a giochi ad alta intensità grafica o lavorando su compiti impegnativi, il processore di questo laptop ti fornirà la potenza di cui hai bisogno. Con uno storage da 512 GB SSD, avrai spazio sufficiente per archiviare i tuoi documenti di lavoro, i tuoi giochi preferiti e i tuoi file multimediali. La velocità e la sicurezza del disco SSD ti permetteranno di accedere rapidamente ai tuoi dati senza doverti preoccupare di spazi insufficienti o tempi di caricamento lenti.

Per quanto riguarda la memoria, il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è dotato di 16 GB di RAM SO-DIMM DDR4-3200. Questo ti garantisce prestazioni elevate e reattività senza compromessi. Potrai affrontare le situazioni più intense senza rallentamenti, consentendoti di goderti i tuoi giochi senza interruzioni.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6, Boost Clock di 1425 MHz e TGP di 105W ti offre un’esperienza visiva straordinaria. Ogni dettaglio dei tuoi giochi preferiti prenderà vita con una grafica mozzafiato e prestazioni eccezionali. Immagina di poter esplorare mondi virtuali ricchi di dettagli o goderti un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente: tutto questo sarà possibile con il Lenovo IdeaPad Gaming 3.

In conclusione, se sei alla ricerca di un laptop da gioco che offra prestazioni eccezionali, un display di alta qualità e un prezzo conveniente, non perdere l’opportunità di acquistare il Lenovo IdeaPad Gaming 3 ad un prezzo speciale di soli 1.099,00 euro, grazie al super sconto del 31% su Amazon. Non perdere altro tempo, questa occasione è limitata nel tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.