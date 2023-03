Lenovo IdeaPad Gaming 3: in esclusiva su Amazon scontato del 31%

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è un notebook dedicato al gaming con specifiche tecniche potenti e un design accattivante. Il dispositivo è disponibile in esclusiva su Amazon ed è attualmente scontato del 31%, portando il suo prezzo a soli 899,00 euro. Inoltre, ricorda che puoi pagare questo prodotto in comode rate grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente sul noto e-commerce.

Lenovo IdeaPad Gaming 3: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il display del Lenovo IdeaPad Gaming 3 è un 15,6 pollici FHD con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS 250nits e 120Hz. Grazie a questo schermo, potrai godere di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Il pannello IPS garantisce inoltre una riproduzione dei colori accurata e vivace, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è alimentato da un processore Intel Core i5-12450H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.0 / 4.4GHz, E-core 1.5 / 3.3GHz, 12MB. Questo processore offre potenti prestazioni a consumi ridotti, garantendo un’esperienza di gioco fluida e senza intoppi. Inoltre, il dispositivo è dotato di uno storage da 512 GB SSD, che permette di avere tutto lo spazio necessario per archiviare i propri documenti di lavoro in velocità e sicurezza. La RAM del Lenovo IdeaPad Gaming 3 è una 16 GB DDR4-3200 ad alte prestazioni, che garantisce un’esperienza di gioco fluida e veloce. Questa combinazione di RAM e SSD permette di avere un sistema molto reattivo, in grado di avviarsi e caricare le applicazioni rapidamente.

Infine, Lenovo IdeaPad Gaming 3 è dotato di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, con Boost Clock di 1485MHz e TGP di 85W. Questa scheda garantisce un’esperienza di gioco senza compromessi, con una riproduzione dei dettagli dei giochi molto precisa.

In conclusione, il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è un ottimo notebook per i giocatori, grazie alla combinazione di potenti prestazioni, una scheda grafica di alto livello, un’ampia capacità di archiviazione e una RAM ad alte prestazioni. L’esclusività dell’offerta su Amazon e lo sconto del 31% rendono questo prodotto un’ottima scelta ad un prezzo di soli 899,00 euro. Tieni presente che sono solo 5 i pezzi rimasti a disposizione presso i magazzini Amazon, corri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.