Lenovo IdeaPad Flex: il laptop 2-in-1 è in forte sconto su Amazon

Se stai cercando un notebook 2-in-1 affidabile, potente e versatile, non perdere l’occasione di acquistare il Lenovo IdeaPad Flex 5, ora in forte offerta su Amazon a soli 699€ (rispetto ai normali 849€ di listino). Grazie all’offerta che ti segnaliamo oggi, può essere tuo ad un prezzo davvero imbattibile. Ma ti consigliamo di fare in fretta: l’offerta è a tempo limitato e c’è il rischio che termini molto rapidamente. Non perdere l’occasione di risparmiare 150€.

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 è dotato di un display touch da 14″ Full HD con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS, 300nits, che ti garantisce immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Inoltre, lo storage da 512 GB SSD ti offre tutto lo spazio necessario per archiviare i tuoi documenti importanti in velocità e soprattutto in sicurezza.

Il processore AMD Ryzen 5 5500U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3) garantisce grandi prestazioni a consumi ridotti, mentre la scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics ti garantisce qualità in ogni circostanza. Con 8GB Soldered DDR4-3200 di RAM, non dovrai preoccuparti di nulla mentre lavori: potrai riprodurre anche applicazioni molto complesse, o tenere aperte più finestre sul browser, senza rallentamenti snervanti.

Non perdere l’occasione di acquistare il Lenovo IdeaPad Flex 5 a soli 699€ su Amazon. Questo notebook 2-in-1 ti offre la massima affidabilità, potenza e versatilità, permettendoti di lavorare ovunque tu voglia con grande comodità e fluidità. Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita: se lo ordini subito, riceverai il Lenovo IdeaPad Flex 5 a casa entro sabato 18 marzo.

