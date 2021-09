Un bellissimo convertibile è in promozione su Amazon e sì, si tratta proprio di Lenovo IdeaPad Flex 5. Utilissimo e completo di tutto, lo paghi appena 399,00€ grazie al ribasso del 11%. Le spedizioni sono veloci e gratuite, per riceverlo a casa in tempi record.

Lenovo IdeaPad Flex 5: un convertibile che svolta le tue ore di studio

Tornare a scuola è drammatico, ma perché non rendere le ore di studio più intelligenti con un bel convertibile? Lenovo IdeaPad Flex 5 è ciò che fa al caso tuo visto che lo utilizzi praticamente come vuoi… Nel vero senso della parola. Disponibile in colorazione Graphite Grey, lo infili nello zaino e dici addio a tutti i quaderni.

Con le sue cerniere super innovative lo pieghi come meglio credi. Infatti lo posizioni a mo' di laptop, di tablet e si mantiene in posizione eretta in autonomia. Così con il dito puoi eventualmente cambiare pagina del tuo libro in formato digitale. È possibile? Ovviamente sì visto che il display è totalmente touch e in risoluzione Full HD.

Ti farà piacere sapere che in confezione trovi anche la Lenovo USI Pen così puoi scrivere sul tuo convertibile come se fosse un quaderno a tutti gli effetti e prende appunti in maniera agevole.

Infine, ti faccio notare che come sistema operativo troverai a bordo installato Chrome OS, ossia il sistema di Google. Questo ti renderà la vita estremamente facile grazie alla suite di software per la produttività completamente gratuiti e la presenza del Play Store da cui potrai scaricare di tutto e di più.

Acquista subito il tuo Lenovo IdeaPad flex 5 su Amazon a soli 399,00€. Lo ordini e lo ricevi a casa in sole 24 ore se possiedi un abbonamento Prime. Ricordati che se non sei abbonato, hai comunque le spedizioni gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica