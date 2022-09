Lenovo IdeaPad Flex 5: Prezzo da CAPOGIRO su Amazon (-270€)

Non stropicciarti gli occhi, è tutto reale. Amazon sta proponendo un Notebook 2 in 1 a un prezzaccio, vicinissimo al minimo storico. Occasione da non perdere quindi, metti subito nel carrello il tuo Lenovo IdeaPad Flex 5 a soli 429 euro, anziché 699 euro.

Flex 5 è una bomba di potenza, con il processore Intel Core i3, un SSD da 256 GB e RAM da 8GB. Pratico e leggero con il suo display da 14 pollici ma che allo stesso tempo non sacrifica la risoluzione, che infatti è in Full HD. Monta il sistema operativo Windows 11 Home con incluso Office Trial.

Lenovo IdeaPad Flex 5: 2 in 1 a piena potenza

Lenovo in questa versione non sacrifica nulla. Dal processore, un potente Intel Core i3 con frequenza massima di 4.1 GHz, per alte prestazioni e bassi consumi. Fino al reparto grafico, che seppur avendo una scheda integrata di non altissimo livello, ti permetterà comunque di giocare a diversi videogames senza troppi problemi.

Monta un SSD da 256 GB per avere sia lo spazio di archiviazione necessario, che la rapidità della memoria a stato solido. Gli 8 GB di RAM garantiscono alte prestazioni e grande velocità di apertura dei file o delle applicazioni, anche simultaneamente.

Lenovo IdeaPad Flex 5 è pensato per chi vuole passare da notebook a tablet senza cambiare dispositivo. Infatti, grazie alla flessibilità dello schermo puoi piegarlo a 360°. Connessioni rapide e stabili con il WiFi 6 e batteria che dura a lungo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.