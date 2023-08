Lenovo IdeaPad Flex 5 in offerta su Amazon: risparmia sul 2-in-1 con schermo touch FHD

Se sei alla ricerca di un notebook versatile e potente, non perdere l’occasione di acquistare il Lenovo IdeaPad Flex 5 a un prezzo incredibile. Con uno sconto del 13%, puoi portare a casa questa macchina di alta qualità al prezzo eccezionale di 549,00€ anziché 629,00€.

Questo notebook convertibile è la soluzione perfetta per chi desidera un dispositivo che possa adattarsi a diverse esigenze. Dotato di un display touch FHD da 14 pollici con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS da 300nits, potrai godere di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Questo schermo ti offrirà un’esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità.

Con uno storage da 256 GB SSD, avrai tutto lo spazio necessario per archiviare i tuoi documenti importanti in modo veloce e sicuro. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza spazio per i tuoi file essenziali. Al cuore di questo notebook c’è un processore Intel Core i3-1215U, che offre grandi prestazioni a consumi ridotti. Questo ti permetterà di svolgere le tue attività quotidiane con la massima comodità e senza problemi. Inoltre, la scheda grafica integrata Intel garantisce una qualità visiva eccellente in qualsiasi situazione.

Con 8 GB di RAM DDR4i, avrai abbastanza potenza per affrontare multitasking e attività impegnative senza rallentamenti. Questo notebook è progettato per offrirti prestazioni affidabili senza dover preoccuparti di aggiornamenti o espansioni. Non lasciarti sfuggire questa occasione di aggiudicarti un notebook convertibile di alta qualità a un prezzo scontato.

Acquista ora il Lenovo IdeaPad Flex 5 a soli 549,00€ anziché 629,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.