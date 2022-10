Lenovo IdeaPad Flex 5: FOLLIA pura di Amazon, MENO 300€

Ci siamo, il Prime day è iniziato veramente alla grande e tra le offerte che voglio segnalarti non poteva mancare questa che ha dell’incredibile. Sto parlando del bellissimo convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5 che oggi puoi mettere nel tuo carrello a soli 399 euro, invece che 699 euro.

Un notebook che diventa tablet quando lo desideri. Questo convertibile unisce l’efficienza alla qualità dando vita a un dispositivo eccezionale. Dotato del processore Intel Core i3, in grado di soddisfare tutte le tue esigenze, anche di gaming, senza nessun problema. Ha un display da 14 pollici Full HD molto luminoso e monta un SSD da ben 256GB.

Un ottima scelta per chi ha bisogno di cambiare stile da un momento all’altro. Sfrutta la sua versatilità e decidi in che modo utilizzarlo. Fai presto perché il tempo scorre e le offerte esclusive Prime finiscono. Acquista subito Lenovo IdeaPad Flex 5 a soli 399 euro.

Lenovo IdeaPad Flex 5: la scelta è nelle tue mani

Lenovo IdeaPad Flex 5 come dicevamo offre uno schermo da 14 pollici Full HD con una risoluzione 1920×1080, che ti permetterà di avere immagini sempre nitide e piene di dettagli da ogni angolazione tu lo guardi. Grazie a Intel Core i3 avrai delle prestazioni invidiabili a consumi ridotti. Non sarà necessario ridurre la risoluzione dei tuoi giochi.

Non preoccuparti nemmeno dello spazio di archiviazione. Grazie all’SSD da 256GB di memoria avrai lo spazio necessario per archiviare tutto quell che vuoi. Anche gli 8GB di RAM garantiranno ottime prestazioni e velocità di apertura dei file o dei video. Ha già preinstallato Windows 11 con licenza attivata, per cui sarai coperto a vita.

Decidi quando è il momento di usarlo come un Notebook, usufruendo della tastiera, oppure piegandolo di 360° quando è il caso di usare i comandi touch dello schermo.

Non farti scappare questa occasione più unica che rara. Corri su Amazon e metti nel tuo carrello Lenovo IdeaPad Flex 5 a soli 399 euro, invece che 699 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.