Lenovo IdeaPad Duet Chromebook: prezzo ridicolo per il portatile 2 in 1

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è una bomba di questo Black Friday, un vero e proprio laptop 2 in 1 a meno di 200 euro. Stiamo parlando del Lenovo IdeaPad Duet Chromebook, un computer portatile convertibile dalle grandi potenzialità ad un prezzo semplicemente irrisorio. Inoltre, puoi acquistarlo con la Carta del Docente che coprirà l’intero importo, un affare assoluto.

Portatile 2 in 1 Lenovo IdeaPad Duet Chromebook: caratteristiche tecniche

Il dispositivo offre un ampio display touchscreen da 10,1 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. È uno dei punti di forza del computer che offre una qualità dell’immagine, sia dal punto di vista dei colori che del dettaglio, davvero elevata per la fascia di prezzo. Naturalmente trattandosi di un notebook 2 in 1 non manca la tastiera, ovviamente removibile, con un layout italiano completo ed un ampio touchpad per una gestione precisa e confortevole del puntatore. A muovere il tutto ci pensa un processore MediaTek P60T, un octa-core ad alta efficienza che garantisce un ridotto consumo energetico. Ad affiancarlo ci sono 4GB di memoria RAM e 64GB di ROM per l’archiviazione dati. Si tratta di una configurazione ideale tanto per i professionisti quanto per gli studenti, dalle buone prestazioni generali.

È in grado di gestire agevolmente tutte le operazioni quotidiane, dall’elaborazione dei documenti con il pacchetto Office all’intrattenimento in streaming passando per la navigazione. L’avvio avviene in soli 8 secondi: non dovrai lasciarlo in standby per essere immediatamente operativo. Puoi tranquillamente spegnerlo per ottimizzare ulteriormente la batteria. L’autonomia in ogni caso è davvero notevole, offrendo molte ore di lavoro con una sola ricarica. La connettività prevede una singola porta USB Type-C che tuttavia è abilitata al Power Delivery. Questo consente di collegare un HUB USB-C in modo da espandere notevolmente la connettività mantenendo in carica il dispositivo con un unico accessorio. Sarà addirittura possibile collegare un secondo monitor così da avere un’area di lavoro più ampia. Insomma, un dispositivo decisamente versatile, dalle grandi potenzialità e una dotazione completa. Impossibile trovare di meglio in questa fascia di prezzo.

Grazie ad uno sconto del 33%, il Lenovo IdeaPad Duet Chromebook è disponibile su Amazon a soli 188,92 euro per un risparmio di ben 95 euro sul prezzo di listino. Davvero vuoi lasciartelo sfuggire?