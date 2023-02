Lenovo IdeaPad 5 Chromebook: veloce, intuitivo e oggi anche in fortissimo sconto su Amazon

Il Lenovo IdeaPad 5 Chromebook è l’ideale per chi cerca un laptop versatile ed economico, adatto per gli studenti che devono prendere appunti e per chi ha bisogno di una soluzione veloce e intuitiva per lavorare da casa. Non c’è mai stata un’occasione migliore per acquistarlo: attualmente è in forte sconto su Amazon, dove per un periodo limitato è disponibile a soli 349 euro invece di 499. Risparmierai ben 150€, davvero niente male.

Questo laptop è equipaggiato con un display Full HD da 14″ con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS, con una luminosità di 300 nits. Questo schermo ti permetterà di godere di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione, ideale per lavorare o guardare i tuoi film preferiti. Il processore Intel Pentium Gold 7505 (2C / 4T, 2.0 / 3.5GHz, 4MB) garantisce ottime prestazioni a consumi ridotti, mentre lo storage da 128 GB SSD ti permetterà di archiviare tutti i tuoi documenti di lavoro in velocità e sicurezza.

Il Lenovo IdeapAD 5 Chromebook è anche equipaggiato con 4GB di RAM che, grazie all’esperienza ottimizzata di ChromeOS, sono più che sufficienti per un’esperienza rapida e fluida, ideale per lavoro e studio. Inoltre, la scheda grafica integrata Intel UHD Graphics ti garantirà immagini di alta qualità.

ChromeOS è il sistema operativo sviluppato da Google per i suoi dispositivi, e ha molti vantaggi. Ad esempio, è un sistema operativo leggero e veloce, che si avvia in pochi secondi e ti permette di accedere ai tuoi documenti e alle tue app in modo immediato. Inoltre, ChromeOS è estremamente intuitivo e facile da usare, anche per chi non ha molta esperienza con i computer. Infine, come sempre ti ricordiamo che se sei un abbonato Amazon Prime, la spedizione rapida è gratuita. se sei alla ricerca di un laptop versatile ed economico, ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare l’offerta di Amazon per il Lenovo IdeaPad 5 Chromebook.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.