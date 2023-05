Lenovo IdeaPad 5 Chromebook: SCONTO 41% + RIMBORSO 75€

Sei alla ricerca di un notebook longevo, sempre veloce e con una batteria importante? La scelta giusta è Lenovo IdeaPad 5 Chromebook. Proprio in questo momento su Unieuro lo acquisti a soli 349 euro, invece di 599,90 euro. Tuttavia dalla tua parte non hai solo uno sconto del 41%, ma puoi anche ottenere un rimborso di 75 euro inviando il tuo usato dopo l’acquisto.

Inoltre, grazie a questo acquisto e alla promozione Vola da Unieuro, hai diritto a un volo andata e ritorno gratis in Europa. Questo perché la tua spesa supera i 299 euro minimi per ottenere tale regalo. Niente male vero? Ovviamente ciò che è importante sono le caratteristiche vincenti di questo laptop ultra portatile di ultima generazione.

Lenovo IdeaPad5 Chromebook: l’eccellenza è low cost

Oggi l’eccellenza diventa low cost grazie a Unieuro che ti propone l’ottimo Lenovo IdeaPad5 Chromebook a soli 349,90 euro che possono diventare 274,90 euro grazie al rimborso offerto dall’iniziativa Cambia il tuo PC, ancora in corso. Dotato di 8GB di RAM e 128GB di SSD, è perfetto per chi lavora o studia in mobilità. Grazie a ChromeOS hai un sistema operativo sempre performante.

Il display da 14 pollici offre una risoluzione massima a 1920 x 1080 pixel. Così tutte le attività svolte con questo notebook diventano chiare, piacevoli e ideali. Elegante nelle forme, è sottile e leggero per facilitare la sua portabilità. Sarà il tuo compagno di viaggio, sempre e ovunque. Acquistalo subito a soli 349 euro, invece di 599,90 euro. Grazie al tuo usato puoi ottenere un rimborso di 75 euro.

