Lenovo IdeaPad 3i Gen 6: SCONTO CLAMOROSO su Monclick (-704€)

Un computer ideale per lavorare da casa, sia per seguire le lezioni a distanza sia per svolgere la propria attività da remoto, con le prestazioni di un processore Intel di undicesima generazione e funzionalità smart degne di note. In queste ore il Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 è protagonista di un’offerta su Monclick che ha del clamoroso: lo acquisti a soli 369,90 euro anziché 1.073,90 euro, grazie al super sconto di 704 euro. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte e la consegna è gratuita.

Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 in sconto di oltre 704 euro su Monclick

A primo impatto, l’IdeaPad 3i Gen 6 di Lenovo stupisce con il suo bellissimo schermo Full HD da 15,6 pollici, in grado di restituire immagini spettacolari, una caratteristica che ben si sposa sia in ottica produttività sia se desideri un dispositivo in grado di rispondere presente anche dal punto di vista dell’intrattenimento. Produttività e intrattenimento esaltati anche dal nuovo processore Intel di undicesima generazione: il Lenovo in offerta su Monclick monta un i3, capace non soltanto di supportarti nei task più impegnativi ma anche di non surriscaldarsi mai, qualunque sia il carico di lavoro.

Per quanto riguarda invece le funzionalità smart di cui abbiamo accennato all’inizio, merita una menzione particolare la modalità Eye Care, tramite cui puoi proteggere la vista dall’affaticamento. Degne di nota anche le funzionalità quali cancellazione del rumore (ideale per le videochiamate e le conference call) e l’otturatore a tutela della privacy integrato nella webcam.

Se lavori in smart working o hai la necessità di seguire le lezioni a distanza, oppure più semplicemente vuoi cambiare il tuo vecchio PC con una macchina più performante e affidabile, l’IdeaPad 3 Gen 6 è la soluzione ideale: approfitta del maxi sconto di 704 euro su Monclick per acquistarlo a un prezzo regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.