Lenovo IdeaPad 3: uno dei migliori Chromebook in circolazione in offerta a 239€ (Amazon)

Windows ti ha stufato, i Mac sono fuori budget (non sei il solo) e l’usato non ti attira granché. Un computer però ti serve eccome, e hai atteso tutto questo tempo sperando in una qualche offerta al Black Friday. Ecco, anche se un po’ in ritardo, è arrivata: Lenovo IdeaPad 3, il miglior Chromebook per rapporto qualità-prezzo di quest’anno, è disponibile in queste ore su Amazon a 239 euro, grazie a un ottimo 32% di sconto.

Già era un best buy al prezzo consigliato di vendita, cioè 349 euro, e non lo diciamo noi, ma le recensioni dei migliori siti specializzati stranieri, con PCMag che gli ha assegnato perfino una valutazione 4/5 (Eccellente). Oggi, con una sforbiciata di prezzo super (-110 euro), diventa praticamente impossibile non prenderlo in considerazione. Cogli al volo l’offerta, potrebbe terminare a breve. E lo puoi pagare anche a rate.

Lenovo IdeaPad 3, il miglior Chromebook per rapporto qualità-prezzo

Il modello in vendita ha un display da 14″ FullHD IPS con risoluzione 1920×1080, monta un processore Intel Celeron N4020 affiancato da un’unità di memoria eMMC da 64GB e 8GB di RAM. Questa dotazione è la migliore che puoi trovare in rete ed è un’esclusiva di Amazon, come chiarisce il marketplace più famoso al mondo.

Se non hai mai avuto un Chromebook, lascia perdere i dati della scheda tecnica. A fare la differenza è il sistema operativo ChromeOS, dall’avvio istantaneo a un’esperienza di navigazione impareggiabile per velocità e fluidità. La produttività è garantita dai servizi gratuiti Documenti (corrispettivo di Word), Fogli (corrispettivo di Excel) e Presentazioni (corrispettivo di PowerPoint), dalla sorprendente (ottima) tastiera e da un’autonomia di 10 ore.

Ah, dimenticavamo: dimentica virus, infinite pause per gli aggiornamenti, eccetera, su un Chromebook tutto questo non esiste.

Che aspetti allora? Corri a mettere in carrello ora il Lenovo IdeaPad 3, disponibile su Amazon al prezzo di 239 euro oppure in cinque comode rate da 47,80 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.