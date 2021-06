Lenovo IdeaPad 3 è in promozione su Amazon ad appena 669,34€. Il piccolo ribasso del 4% rende il prezzo più conveniente mediante uno sconto effettivo di 30,65€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Un notebook perfetto per tutti i giorni: Lenovo IdeaPad 3

Lenovo IdeaPad 3 si presenta come un computer portatile a cui non manca niente. Curato nei minimi particolari, colpisce anche con il suo lato estetico che in questa colorazione Abyss Blue è veramente particolare.

Monta un display FULL HD con ampiezza di 15,6 pollici. Le cornici sono abbastanza sottili e rendono la visione di contenuti immersiva. Inoltre questa dimensione è altamente adatta a chi utilizza il computer per studiare o lavorare da casa.

Il suo cuore tecnologico è composto da un processore Intel Core i5 1035G1 che viene affiancato prontamente da 8 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione su SSD. Tali specifiche tecniche lo rendono scattante e dinamico. La scheda grafica, invece, è di tipo integrato ed è una Intel UHD Graphics.

Tra le particolarità del dispositivo rientra la presenza di un lettore d'impronte digitali che assicura una privacy elevata. Inoltre è presente anche un otturatore che permette di offuscare la webcam quando non è utilizzata, così da evitare di ricorrere a nastro adesivo e quant'altro.

Degni di nota anche la tastiera che consente una digitazione fluida e il trackpad che ha dimensioni medie ma ben studiate.

Lenovo IdeaPad 3 è acquistabile su Amazon a soli 669,34€ in colorazione Abyss Blue. Si tratta di un prodotto Prime e quindi, acquistandolo oggi lo si può ricevere in appena 48 ore. Le spedizioni sono gratuite anche per i clienti standard. In conclusione, il notebook può essere acquistato sia in un'unica soluzione che optando per la rateizzazione offerta da Confidis. Sceglila come modalità di pagamento per saperne di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica