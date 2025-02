Lenovo IdeaPad 3 finalmente in sconto

Il Lenovo IdeaPad 3 Notebook da 15,6 pollici con processore AMD Ryzen 7 5700U è finalmente in sconto su Amazon. Un computer potente, indicato per vari tipi di attività, come lavoro, studio e intrattenimento multimediale. Con componenti che garantiscono qualità e performance elevante, il suo prezzo è di 779 euro. Ma al momento lo puoi trovare in offerta a 499 euro, il 36% in meno rispetto al prezzo usuale. Un’occasione ottima per cambaire PC e affidarsi a un nuovo dispositivo veloce, fluido e accattivante.

La sua portabilità e le prestazioni lo rendono adatto per chi necessita di un dispositivo versatile che possa gestire sia compiti leggeri che più impegnativi, come editing video e multitasking.

Le caratteristiche di Lenovo IdeaPad 3

Questo computer portatile Lenovo IdeaPad 3 è dotato di un display Full HD IPS con risoluzione 1920×1080, che garantisce una luminosità massima di 300 nits e una finitura anti-glare, ideale per l’uso in ambienti luminosi.

La presenza del processore AMD Ryzen 7 5700U offre elevate prestazioni, supportate da 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB, che assicurano una buona velocità di caricamento delle applicazioni e un’ampia capacità di archiviazione. Il sistema operativo incluso è Windows 11, che offre una vasta gamma di funzionalità moderne e sicure. Dotato anche di scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics.

Questo notebook Lenovo in sconto, include anche un lettore di impronte digitali e il riconoscimento facciale, aumentando la sicurezza dell’accesso. La presenza di Dolby Audio e la possibilità di utilizzare la cancellazione del rumore lo rendono ideale per videochiamate e sessioni di lavoro remote.

Racchiude in sè tutte le caratteristiche di un computer portatile perfetto per lavorare e godersi l’intrattenimento. Il suo prezzo poi lo rende ancora più interessante: su Amazon lo trovate a 499 euro, invece di 779 euro.