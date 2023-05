Lenovo IdeaPad 3: potente, affidabile e in sconto del 24% su Amazon

Se sei alla ricerca di un notebook che unisca prestazioni, spazio di archiviazione e un design leggero e sottile, allora potresti essere interessato al Lenovo IdeaPad 3. In questo momento, infatti, su Amazon è in super sconto del 24%, una vera occasione da non lasciarsi sfuggire e poterlo acquistare ad un prezzo speciale di soli 479,00 euro.

Lenovo IdeaPad 3: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Iniziamo analizzando il display: il Lenovo IdeaPad 3 presenta un display FullHD TN da 15,6 pollici con risoluzione 1920×1080. La luminosità massima di 250nits e la tecnologia anti-glare, che riduce i riflessi, ti permetteranno di utilizzare il notebook anche in ambienti luminosi o all’aperto senza alcun problema.

Il processore AMD Ryzen 5 3500U, una delle principali novità di questa versione del Lenovo IdeaPad 3, garantisce ottime prestazioni in un notebook leggero e sottile come questo. Con una velocità di clock base di 2,1 GHz e un turbo boost fino a 3,7 GHz, potrai utilizzare il notebook anche per attività che richiedono elevate prestazioni, come la modifica di video o immagini.

Lo spazio di archiviazione del Lenovo IdeaPad 3 è costituito da un SSD da 512 GB. La velocità di accesso ai dati offerta da questa tipologia di storage è decisamente superiore rispetto ad un tradizionale hard disk e ti consentirà di archiviare tutti i tuoi documenti in modo rapido e sicuro. Se hai bisogno di ulteriore spazio, il notebook è espandibile fino a 1 TB.

La RAM del Lenovo IdeaPad 3 è di 8 GB (4 GB saldati DDR4-2400 + 4 GB SO-DIMM DDR4-2400), espandibile fino a 12 GB DDR4-2400. Grazie alla combinazione di memoria saldata e SO-DIMM, otterrai il massimo delle prestazioni e avrai a disposizione abbastanza memoria per utilizzare contemporaneamente molte applicazioni senza problemi. La scheda grafica integrata AMD Radeon Vega 8 Graphics ti offrirà ottime prestazioni in ambito grafico e potrai utilizzare il notebook anche per attività come la modifica di foto o la visualizzazione di video in alta definizione.

Il Lenovo IdeaPad 3 è dotato di sistema operativo Windows 10 Home, facile da utilizzare e compatibile con la maggior parte delle applicazioni in commercio. Il notebook è anche dotato di un lettore di impronte digitali per garantire la massima sicurezza dei tuoi dati. Inoltre, la webcam è dotata di un otturatore fisico di sicurezza che ti consentirà di coprirla quando non la stai utilizzando.

Infine, il design del Lenovo IdeaPad 3 è caratterizzato da un peso di soli 1,65 kg e uno spessore di 19,9 mm. Il materiale utilizzato per la costruzione del notebook è PC + ABS, che garantisce robustezza e leggerezza.

In conclusione, se stai cercando un notebook leggero, sottile e potente, il Lenovo IdeaPad 3 è sicuramente una delle migliori scelte sul mercato e grazie a questo sconto del 24% su Amazon, è difficile trovare un prodotto migliore al prezzo vantaggioso di soli 479,00 euro. Affrettati a comprarlo se sei interessato, i pezzi a disposizione in offerta sono limitati.

