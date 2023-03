Lenovo IdeaPad 3: per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità

Il notebook Lenovo IdeaPad 3 è un’ottima scelta per coloro che cercano un dispositivo affidabile e performante, senza dover spendere troppo. In questo articolo, ci concentreremo sulla versione scontata del 32% su Amazon, che attualmente offre un ottimo prezzo di soli 239,00 euro, che puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Lenovo IdeaPad 3: non puoi trovare un notebook migliore a questo prezzo

Il display del Lenovo IdeaPad 3 è un Full HD da 15.6 pollici con risoluzione di 1920×1080 e un pannello IPS da 220nits. Questo significa che potrai godere di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione, il che è particolarmente utile per le presentazioni in ufficio o per guardare film e serie TV. Inoltre, grazie al pannello IPS, i colori saranno vivaci e realistici.

Il processore Intel Celeron N4020 è un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo con ottime prestazioni a consumi ridotti. Con 2 core e 2 thread e una frequenza base di 1,1 GHz, questo processore offre prestazioni sufficienti per la maggior parte delle attività di lavoro quotidiane, come la navigazione web, la gestione di documenti e l’utilizzo di programmi di produttività. Inoltre, con la frequenza massima di 2,8 GHz, il processore può gestire anche attività più impegnative come la modifica di foto o la creazione di presentazioni, su questo Lenovo IdeaPad 3.

Lo storage da 128 GB SSHD è più che sufficiente per archiviare tutti i tuoi documenti di lavoro in velocità e sicurezza. Grazie alla tecnologia SSHD, potrai accedere ai tuoi file in modo rapido e efficiente. Inoltre, la presenza di uno storage ibrido significa che potrai beneficiare sia della velocità di un’unità SSD che della capacità di archiviazione di un’unità HDD. La RAM di 4 GB Soldered DDR4-2400 ti permetterà di godere delle prestazioni del tuo nuovo Lenovo Ideapad 3 senza alcuna interruzione. Anche se la RAM potrebbe essere un po’ limitata per attività più impegnative come la modifica video o la creazione di grafica, è più che sufficiente per la maggior parte delle attività di lavoro quotidiane.

Infine, la scheda grafica integrata Intel UHD Graphics offre immagini di alta qualità, sia per la visualizzazione di contenuti multimediali che per il lavoro con programmi di grafica. Anche se non è la scheda grafica più potente sul mercato, è più che sufficiente per la maggior parte delle attività quotidiane.

In conclusione, se stai cercando un notebook affidabile e performante senza spendere troppo, il Lenovo IdeaPad 3 è la scelta giusta per te. Questo dispositivo offre un’ottima combinazione di prestazioni e prezzo, rendendolo una scelta eccellente per le attività di lavoro quotidiane, ad un prezzo di soli 239,00 euro. Non perdere questa occasione se sei interessato a questo prodotto, i pezzi a disposizione presso i magazzini Amazon sono limitati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.