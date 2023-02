Lenovo IdeaPad 3 Notebook: SUPER PREZZO e 3 mesi di Xbox Game Pass in omaggio

Se stai cercando un laptop versatile che possa soddisfare le tue esigenze di lavoro e studio, ma anche offrire un’esperienza di gioco di livello grazie al cloud gaming, il Lenovo IdeaPad 3 Notebook potrebbe essere la soluzione ideale per te. Non c’è mai stato un momento migliore per puntare su questo laptop: è attualmente in vendita su Amazon al prezzo di 449 euro, invece dei normali 499 euro, con la possibilità di usufruire di una spedizione rapida e gratuita se sei un cliente Prime. Inoltre, con l’acquisto riceverai in omaggio 3 mesi di servizio Xbox Game Pass.

Uno dei punti di forza di questo laptop è il display da 15.6 pollici Full HD con 250nits di luminosità e anti-riflesso. Grazie a questo schermo, potrai godere di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione, rendendo la visione di documenti di lavoro e presentazioni ancora più piacevole. Il Lenovo IdeaPad 3 Notebook è equipaggiato con un processore Intel Core i3-10110U (4.1GHz), che offre ottime prestazioni a consumi ridotti, consentendoti di lavorare e studiare in modo efficiente senza dover preoccuparti troppo della durata della batteria. Inoltre, la scheda grafica integrata Intel UHD Graphics ti permetterà di giocare a titoli meno esigenti e di utilizzare software grafici in modo fluido. Per quanto riguarda lo storage, il laptop è dotato di un SSD da 512 GB espandibile fino ad 1 TB, in modo da avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i tuoi documenti di lavoro in velocità e sicurezza. La RAM di 8GB (4GB Soldered DDR4-2666 + 4GB SO-DIMM DDR4-2666) è espandibile fino a 12 GB, assicurando un’esperienza di lavoro fluida e senza intoppi. Il Lenovo IdeaPad 3 Notebook è inoltre dotato di sistema operativo Windows 11 Home. Il lettore di impronte digitali incluso, invece, assicura un accesso rapido e sicuro al tuo laptop.

Se sei alla ricerca di un laptop versatile, adatto per il lavoro e lo studio ma anche per il gaming, il Lenovo IdeaPad 3 Notebook potrebbe essere la scelta giusta per te. E con l’offerta in corso su Amazon, è un’opportunità da non perdere!

