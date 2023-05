Lenovo IdeaPad 3: il PC che non ti aspetti a meno di 220€ su Amazon

Ebbene sì, oggi vogliamo parlarvi di un laptop portatile veramente eccezionale; tenetevi forti perché questo è il vero best buy del giorno, il miglior prodotto che voi possiate comprare sul noto portale di e-commerce americano. Si chiama Lenovo IdeaPad 3 ed è un Chromebook. Sapete tutti cos’è un Chromebook? Se la risposta è negativa, ci pensiamo noi a spiegarvelo brevemente. Prima di tutto dovete sapere che questa meraviglia costa solo 219,00€, spese di spedizione incluse. Capite quanto è conveniente? Un PC con cui lavorare, vedere film, serie TV, video in streaming, prendere appunti, scrivere la tesi, e molto altro ancora… ad un prezzo irrisorio. Noi vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire questa occasione, le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, l’offerta potrebbe terminare a breve.

Lenovo IdeaPad 3: il miglior PC che ci sia

Il Chromebook è un computer portatile con all’interno il sistema operativo di Google, ChromeOS. Si tratta di un software basato sul browser di BigG ma tranquilli che funziona anche offline. Per le operazioni semplici come navigazione web, scrittura di tesi o articoli e molto altro ancora, il Chromebook è la scelta vincente. È il miglior portatile per gli studenti e per chi cerca un PC tuttofare. A 219,00€ questo IdeaPad 3 poi è super conveniente.

IdeaPad 3 ha uno schermo da 15 pollici FullHD super risoluto, perfetto per la visione dei contenuti o per lavorare; inoltre ha un processore Intel Celeron N4500 e ben 64 GB di memoria eMMC con RAM da 4 GB. Capite bene che è un device veramente interessante per quel che costa.

Acquistando questo laptop da Amazon avrete diritto alla consegna celere, alle spese di spedizione incluse nel prezzo, ma non solo. Il reso è gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. A soli 219,00€ è il miglior portatile da comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.