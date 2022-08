Lenovo IdeaPad 3, il notebook da 512GB SSD con Game Pass INCLUSO

Se da tempo stavi pensando di acquistare un nuovo notebook per il tuo utilizzo quotidiano, o un’offerta perfetta che fa a caso tuo. Navigando su Amazon ho trovato questo Lenovo IdeaPad 3 Notebook che costa veramente poco ma non ti fa scendere a compromessi.

In modo particolare, grazie al ribasso del 20% risparmi subito €100. Lo porti a casa con soli €399 potendolo pagare anche con finanziamento a tasso zero con un solo click.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono sia gratuite che veloci su tutto il territorio italiano.

Lenovo IdeaPad 3, il Notebook che fa al caso tuo

Per un utilizzo più che quotidiano, Lenovo IdeaPad 3 notebook è il computer perfetto. Dotato di tutto ciò di cui sei in cerca, ha un prezzo veramente accessibile e non ti fa scendere a compromessi. Pensa che è stato studiato persino per il gaming e infatti ti mette a disposizione 3 mesi di Game Pass Xbox completamente gratuiti per provare più di 100 giochi a prezzo zero.

Display in elevata risoluzione da 15,6 pollici per non dover strizzare mai gli occhi, abbinato al processore Intel Core i3 e a 512 GB di memoria su SSD, questo prodotto va veloce come la luce.

Come sistema operativo molto ovviamente Windows 11 Inoltre ti mette a disposizione una webcam frontale è una RAM che puoi espandere fino a 12 GB con una sola mossa.

Mi sembra giusto farti presente che è dotato di una tastiera comodissima e con layout italiano e di una batteria che ti supporta in tutto e per tutto anche quando sei fuori casa. Insomma, è completo sotto tutti i punti di vista.

Una vera occasione da non perdere, se sei interessato collegati immediatamente su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaPad 3 a soli €399. Con le spedizioni Prime lo ricevi a casa in uno o due giorni senza alcun costo aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.