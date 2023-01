Lenovo IdeaPad 3: il notebook con W10, SSD 512GB e 8GB di RAM in super sconto

Interessante sconto oggi di Amazon su questo Lenovo IdeaPad 3 Notebook che puoi acquistare a soli 499 euro invece di 629. Con disponibilità immediata, grazie alla spedizione Prime potrai riceverlo a casa subito e hai anche la possibilità di scegliere il pagamento in 5 comode rate da 99 euro ciascuna.

Lenovo IdeaPad 3: il notebook potente e ultraleggero da portare ovunque

Lenovo IdeaPad 3 è dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto con il processore AMD Ryzen 5 3500U che ti assicura alte prestazioni e un’ottima efficienza energetica affiancato da 8GB di RAM DDR4 e da un SSD da 512GB: in entrambi i casi puoi espandere la memoria come vuoi.

Il tutto è contenuto in una scocca leggerissima e super sottile con un peso complessivo di 1.65 chilogrammi e uno spessore di appena 19.9mm. Il PC è dotato anche di scheda grafica integrata AMD Radeon Vega 8 Graphics, lettore di impronte digitali e otturatore fisico di sicurezza per la webcam.

Il display ha una diagonale da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, luminosità massima di 250 nit e pannello anti-riflesso.

Comodo, veloce, facile da portare in giro. Lenovo IdeaPad 3 Notebook può essere la scelta giusta per te, specie a questo prezzo: ti costa solo 499 euro oggi in offerta straordinaria su Amazon. Approfittane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.