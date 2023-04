Lenovo IdeaPad 3: elegante, potente e in MEGA sconto

Il Lenovo IdeaPad 3 è un laptop ad alta potenza che offre funzionalità smart per ridurre l’affaticamento della vista e le distrazioni dell’ambiente domestico. Con il suo processore Intel Core i7-1165G7, il laptop è in grado di eseguire le app e i giochi più impegnativi in modo fluido e veloce. Attualmente, il laptop è disponibile su Amazon a un prezzo scontato del 33%, rendendolo un’opzione altamente vantaggiosa per chi cerca un laptop ad alta potenza a un prezzo vantaggioso di soli 699,00 euro.

Lenovo IdeaPad 3: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche distintive del Lenovo IdeaPad 3 è il display FHD con bordi stretti a 4 lati che conferisce al laptop uno dei rapporti area attiva più alti della sua classe. Questo significa che gli utenti possono vedere più dettagli con meno ingombro, il che è particolarmente utile quando si lavora o si gioca a giochi che richiedono una visione dettagliata.

Inoltre, il Lenovo IdeaPad 3 include la modalità Eye Care, che protegge la vista dall’affaticamento durante lunghe sessioni davanti allo schermo. La tecnologia di cancellazione del rumore integrata elimina il rumore di fondo e le voci circostanti durante le conference call, garantendo una maggiore chiarezza durante le conversazioni. Il laptop è anche progettato per mantenere il sistema fresco e silenzioso grazie a miglioramenti meccanici al flusso d’aria e una gestione termica intelligente. L’opzione Q-control consente inoltre di selezionare la velocità della ventola per ottenere la massima prestazione o una maggiore durata della batteria. Queste funzionalità sono particolarmente importanti per i gamer o per chi lavora su compiti intensivi che richiedono una prestazione costante.

Il Lenovo IdeaPad 3 viene fornito con una RAM di 16GB Soldered DDR4-3200 che offre prestazioni superiori alla media per giochi e lavoro. La combinazione di potenti processori, funzionalità smart e una grande quantità di RAM rendono l’IdeaPad 3 un’opzione altamente vantaggiosa per chi cerca un laptop ad alta potenza a un prezzo accessibile.

In conclusione, il Lenovo IdeaPad 3 è un laptop ad alta potenza con funzionalità smart che lo rendono un’opzione interessante per i gamer e i professionisti che lavorano su compiti intensivi. Attualmente, il PC è disponibile su Amazon a un prezzo scontato del 33%, rendendolo un’opzione altamente vantaggiosa per chi cerca un laptop ad alta potenza a un prezzo vantaggioso di soli 699,00 euro. Se se interessato al suo acquisto non perdere ulteriore tempo, i pezzi a disposizione sono limitati.

