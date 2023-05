Lenovo IdeaPad 3 con Ryzen 7 e 512GB in offerta a 529€ su Monclick

Il Lenovo IdeaPad 3 con processore AMD Ryzen 7 è uno dei migliori notebook nella fascia di prezzo tra i 500 e 700 euro. Oltre alle performance del processore, la cura nei dettagli a livello costruttivo e la presenza dell’otturatore fisico di sicurezza per la webcam, rendono l’IdeaPad 3 un computer perfetto per l’uso quotidiano. Oggi lo puoi acquistare su Monclick in offerta a 529,90 euro, per effetto dello sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato di 699,90 euro. La consegna è gratuita e puoi decidere anche di pagare in tre comode rate a interessi zero da 176 euro con Klarna o PayPal.

Lenovo IdeaPad 3 in sconto del 24% su Monclick

L’offerta di Monclick ha per protagonista il Lenovo IdeaPad 3 dotato di una configurazione equilibrata, il vero segreto di un notebook che ha tutto per essere definito uno dei migliori dispositivi nella fascia di prezzo a cui viene venduto. Lo schermo è da 15,6″, mentre a bordo troviamo il sistema operativo Windows 11 Home, affiancato dal processore AMD Ryzen 7 con 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Intrattenimento e produttività sono garantiti da un lato dal processore Ryzen 7 3700U e dall’altro dallo schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e i due altoparlanti Dolby Audio. Lenovo merita poi un plauso per l’aggiunta dell’otturatore fisico per la webcam, in questo modo nessuno potrà riprenderti di nascosto quando non sei in videochiamata.

Se scegli Klarna come metodo di pagamento, puoi optare per un’altra scelta: non pagare nulla oggi e saldare l’intero importo 30 giorni dopo la ricezione del pacco a casa.

Cogli al volo l’ultima offerta di Monclick sul Lenovo IdeaPad 3, così da risparmiare 170 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.