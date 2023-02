Lenovo IdeaPad 3: con questo sconto è difficile trovare Notebook migliore

Hai bisogno di un nuovo Notebook per il lavoro o lo studio e non sai quale scegliere fra la marea di proposte presenti sul mercato? Ti aiutiamo noi. Il Lenovo IdeaPad 3 è un notebook potente e allo stesso tempo leggero, perfetto per lavorare in mobilità. Questo dispositivo è in offerta su Amazon a soli 799,00 euro, grazie a un fantastico sconto del 24%. Un prezzo che puoi pagare in comode rate a tasso zero grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente sul noto e-commerce.

Lenovo IdeaPad 3: non perdere questa occasione

Lenovo IdeaPad 3 ha un display da 15.6″ FullHD IPS e una luminosità massima di 300 nits, per offrirti un’esperienza visiva eccellente, con una riduzione delle riflessioni grazie all’utilizzo della tecnologia anti-glare. Alimentato dal processore Intel Core i7-1165G7, che offre prestazioni ottime in un dispositivo sottile e leggero, questo soc è in grado di gestire con facilità le attività quotidiane, come la navigazione su Internet, l’elaborazione di documenti e la riproduzione di video.

Per quanto riguarda lo storage, il Lenovo IdeaPad 3 è dotato di un SSD da 512 GB, che garantisce velocità e sicurezza nell’archiviazione dei tuoi dati. Inoltre, è possibile espandere lo storage fino a 1 TB per avere più spazio per i propri documenti. La RAM da 8 GB è espandibile fino a 12 GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200, permettendo di gestire facilmente molte applicazioni contemporaneamente. La scheda grafica NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR5 offre una grafica fluida e dettagliata, ideale per la riproduzione di video e la navigazione su Internet.

Il Lenovo IdeaPad 3 viene fornito con il sistema operativo Windows 10 Home, che offre molte funzionalità avanzate per la produttività e la sicurezza. Inoltre, il dispositivo è dotato di un lettore di impronte digitali e di un otturatore fisico di sicurezza per la webcam, per garantire che i dati personali siano al sicuro.

Lenovo IdeaPad 3 è leggerissimo e super sottile, con un peso di solo 1.65 kg e uno spessore di 19.9 mm. Il materiale utilizzato, PC + ABS, garantisce una costruzione solida e resistente. Non perdere questa offerta su Amazon e acquistalo subito a soli 799,00 euro, prima che finisca questa promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.