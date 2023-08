Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 e SSD da 512 GB in offerta a 599 euro da MediaWorld

Lenovo IdeaPad 3 è il computer portatile ideale per lavorare in smart working e per gli studenti che frequentano le scuole superiori o l’Università. Merito del design ultra sottile e di prestazioni sempre all’altezza, garantite dall’eccellente processore Intel Core i7 di undicesima generazione, unito a uno spazio di archiviazione da 512 GB, 8 GB di RAM e una scheda grafica Intel Iris Xe Graphics.

Grazie alla promozione Back to School di MediaWorld, non solo lo puoi acquistare in offerta a 599 euro anziché 949,99 euro, ma riceverai anche una Gift Card del valore di 75 euro da riutilizzare online o nei negozi MediaWorld per l’acquisto di un nuovo prodotto (esclusi i prodotti Apple).

Lenovo IdeaPad 3 in offerta a 599 euro sul sito di MediaWorld

Il Lenovo IdeaPad 3 oggetto della promo Back to School di MediaWorld è dotato di uno schermo antiriflesso da 15,6 pollici e monta il sistema operativo Windows 11 Home. Oltre al processore Intel Core i7 di undicesima generazione, l’unità SSD da 512 GB e gli 8 GB di RAM, troviamo 2 porte USB 3.0, 1 porta USB 2.0 e due porte HDMI.

Per ottenere la Gift Card MediaWorld del valore di 75 euro non devi far altro che completare l’ordine e attendere 15 giorni prima di riceverla via email. Puoi usare la Gift Card per acquisti online o in negozio fino al prossimo 30 settembre, perciò inizia a pensare fin da ora quale altro prodotto tecnologico può servirti per ampliare la lista dei tuoi dispositivi tech.

Che cosa aspetti? Approfitta dell’offerta Back to School di MediaWorld per risparmiare 350 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e ricevere una Gift Card in regalo da utilizzare sul sito ufficiale mediaworld.it.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.