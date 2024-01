Lenovo IdeaPad 3 con ChromeOS in offerta: il prezzo va in frantumi

Il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è attualmente disponibile a soli 249,00€, anziché 349,00€, offrendoti un notevole risparmio su un dispositivo di alta qualità.

Questo notebook vanta un ampio display da 15.6″ Full HD con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS da 220nits. La qualità dell’immagine dettagliata e nitida da ogni angolazione renderà la tua esperienza visiva davvero apprezzabile.

Alimentato dal processore Intel Celeron N4500 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB L3), questo Chromebook offre prestazioni eccellenti in un design sottile e leggero. Con una RAM di 4GB Soldered LPDDR4x-2933, potrai godere di fluidità durante le tue sessioni di lavoro più lunghe.

Lo storage da 64GB eMMC 5.1 ti offre lo spazio necessario per archiviare i tuoi documenti di lavoro in modo veloce e sicuro. Inoltre, l’acquisto di questo Chromebook ti permetterà di ottenere un anno di Google One, che include 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per i tuoi file e le tue foto, senza alcun costo.

Inoltre, il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook opera con il sistema operativo ChromeOS, il che significa che beneficerai di un’esperienza utente fluida, sicura e veloce. ChromeOS è noto per avviarsi rapidamente, garantendo tempi di avvio brevi e rendendo il tuo dispositivo immediatamente pronto all’uso. Inoltre, essendo basato sul cloud, potrai accedere ai tuoi file e alle tue applicazioni da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. La natura leggera e intuitiva di ChromeOS lo rende perfetto per chi cerca un’esperienza di navigazione e lavoro senza intoppi, ideale per il multitasking e l’utilizzo quotidiano.

Il notebook include anche una soluzione innovativa per la sicurezza fisica, il Kensington Nano Security Slot, che è il 70% più piccolo rispetto a uno slot di sicurezza tradizionale. Approfitta di questa offerta e porta a casa il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook per un’esperienza di utilizzo affidabile e conveniente!

