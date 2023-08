Lenovo IdeaPad 3 Chromebook a soli 149€ su Unieuro

Grazie al Unieuro, oggi puoi ottenere un Lenovo IdeaPad 3 Chromebook a soli 149,90 euro, invece di 349,90 euro. Come puoi riuscire a risparmiare 200 euro su questo acquisto? Semplice, per prima cosa lo metti nel carrello a soli 249,90 euro, il prezzo promozionale esposto online. Dopodiché segui le istruzioni per ottenere fino a 100 euro di rimborso sul tuo vecchio computer.

Ricorda, il tuo usato deve essere funzionante, integro, non più vecchio di 10 anni, completo di batteria carica e con sistema operativo Windows, macOS o ChromeOS. Una volta valutato il prodotto ti verrà inviata una comunicazione con il valore stabilito che riceverai nei tempi e nei modi indicati sulla pagina dedicata al regolamento. La consegna è gratuita e puoi anche pagare in 3 rate tasso zero.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook quasi in REGALO

Il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook 15″ è uno splendido notebook dotato di sistema operativo ChromeOS. Questo garantisce una maggiore longevità al prodotto, mantenendosi veloce e prestante come il primo giorno di accensione. Inoltre, essendo dotato di un processore Intel Celeron garantisce un’esperienza utente piacevole e stabile. Consigliato a chi studia o lavora in mobilità, è perfetto grazie alla sua batteria che dura tutta la giornata.

Acquistalo a soli 149,90 euro, invece di 349,90 euro, ottenendo un rimborso di 100 euro sul tuo computer usato! Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

