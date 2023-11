Lenovo IdeaPad 3 Chromebook in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Se sei alla ricerca di un notebook affidabile e potente, il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è un’opzione da considerare. Attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 34%, al prezzo di soli 229,00€ invece di 349,00€, questo notebook offre una combinazione di prestazioni solide e un prezzo accessibile. Con un display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Celeron e un anno di Google One incluso, rappresenta un’opportunità da non perdere.

Il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è dotato di un display Full HD da 15,6 pollici con risoluzione 1920×1080 e pannello IPS. Questo garantisce immagini nitide e dettagliate da ogni angolazione, ideali per il lavoro, la navigazione web e il consumo di contenuti multimediali.

Il processore Intel Celeron N4500 offre prestazioni solide su un notebook sottile e leggero. Con 2 core e 2 thread, questo processore ha una frequenza base di 1,1 GHz e una frequenza turbo di 2,8 GHz, il che lo rende adatto per l’uso quotidiano, dalla gestione delle email alla navigazione web e alla visualizzazione di contenuti in streaming.

Il notebook dispone di uno storage da 64GB eMMC 5.1, che offre spazio sufficiente per archiviare documenti e file di lavoro in modo veloce e sicuro. Inoltre, la RAM da 4GB LPDDR4x-2933 garantisce una fluidità di utilizzo durante lunghe sessioni di lavoro, consentendoti di eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti. Un vantaggio significativo di questo acquisto è la possibilità di ottenere un anno di Google One gratuito. Registrandoti su Google One con il tuo nuovo Chromebook, riceverai 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e le tue foto, senza costi per un anno

Infine, il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook offre anche una soluzione innovativa per la sicurezza fisica dei dispositivi ultrasottili: il Kensington Nano Security Slot. Questo slot di sicurezza è il 70% più piccolo rispetto a quello tradizionale, offrendo un’opzione aggiuntiva per proteggere il tuo notebook.

Con uno sconto del 34% su Amazon, al prezzo di soli 229,00€ invece di 349,00€, è un’opportunità eccezionale per chi cerca un notebook affidabile e versatile a un prezzo accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.