Lenovo IdeaPad 3 Chromebook, il notebook ECONOMICO torna in OFFERTA

Dimenticati di chi ti dice che sia necessario spendere un capitale per acquistare un notebook per i task quotidiani: quest’oggi, grazie a una interessante offerta di Amazon, il laptop Lenovo IdeaPad 3 Chromebook torna a un prezzo da non farsi scappare. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 34% (si parla di un risparmio complessivo di 120€, mica male), il computer portatile di Lenovo può essere tuo al prezzo shock di appena 229€.

Nonostante l’importante calo di prezzo e lo sconto a due cifre il computer di Lenovo è pronto a rispondere alle tue esigenze quotidiane senza esitazioni: è ideale per navigare in rete, per guardare video e contenuti multimediali ad altissima risoluzione, per ascoltare la musica e molto altro ancora.

Non lasciarti scappare questa offerta di Amazon per il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è un computer portatile leggero, sottile e con un design piacevole: il pannello Full HD da 15.6 pollici è abbracciato da cornici piuttosto ottimizzate, mentre la tastiera full size è accompagnata da un trackpad abbastanza generoso con supporto alle gesture multitouch. Il portatile, inoltre, è alimentato da una batteria di lunga durata e da un processore Intel sapientemente ottimizzato per offrirti prestazioni e gestione certosina dei consumi.

A governare il tutto ci pensa Chrome OS, il veloce e scattante sistema operativo di Google che ti offre pieno accesso (online e offline) alle principali app del colosso hi-tech tra cui Gmail, Google Chrome, Google Doc, YouTube e molte altre; inoltre, l’OS di Google è costantemente ottimizzato e aggiornato per assicurarti sempre protezione contro virus e malware.

Come hai avuto modo di vedere il laptop di Lenovo ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze, anche dal punto di vista economico; pertanto, mettilo subito nel carrello e sfrutta subito l’offerta di Amazon che comprende anche la consegna rapida in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.