Lenovo IdeaPad 3 Chromebook: a questo prezzo è da prendere subito

Se stai cercando un laptop con ChromeOS per prendere appunti a lezione, il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook potrebbe essere la scelta perfetta per te. A maggior ragione perché oggi è il protagonista di un’offerta decisamente interessante di Amazon, che ne rende il prezzo quanto mai appetibile. Oggi, infatti, il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook può essere tuo a soli 299€, con un’importante sconto di ben 100€ sul suo normale prezzo di listino. Davvero non male!

Ma ne vale la pena? Direi proprio di sì: il Lenovo IdeaPad 3 è un laptop eccellente che ha tutto ciò che ti serve per prendere appunti a lezione, lavorare usando la suite di app di Google e godere del meglio dell’intrattenimento grazie ad un display HD che offre immagini nitide e dettagliate. Il suo punto di forza? ChromeOS, il sistema operativo veloce e intuitivo sviluppato da Google che, tra le altre cose, offre anche accesso all’intero catalogo di applicazioni del Play Store – lo stesso marketplace che trovi e utilizzi ogni giorno sul tuo smartphone Android.

Il Lenovo IdeaPad 3 è equipaggiato con un display Full HD da 15.6 pollici, con una risoluzione di 1920×1080 e un pannello IPS con una luminosità di 250nits. Questo schermo offre immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione, rendendo facile leggere e scrivere note. Il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è anche equipaggiato con un processore Intel Celeron N4500 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB L3), che offre ottime prestazioni a consumi ridotti. Questo significa che potrai eseguire facilmente le tue applicazioni preferite e prendere appunti senza problemi di rallentamento. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, il laptop ha un’unità eMMC da 64 GB, che non è molto ma è più che sufficiente. Perché? Perché come tutti i laptop basati su ChromeOS anche l’IdeaPad 3 offre la possibilità di caricare la maggior parte dei tuoi file sul cloud. Una soluzione estremamente facile e comoda, che peraltro ti consente di recuperare il lavoro esattamente da dove lo avevi lasciato ovunque e su qualsiasi altro dispositivo connesso ad internet. Ciliegina sulla torta: questo laptop è anche dotato di 8GB di RAM Soldered LPDDR4x-2933.

