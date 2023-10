Lenovo IdeaPad 3 Chromebook: 100€ di SCONTO su Unieuro

Hai bisogno di un notebook veloce, versatile, longevo e super portatile? La risposta è una sola: Lenovo IdeaPad 3 Chromebook. Tra l’altro questo è il momento giusto per acquistarlo su Unieuro. Mettilo nel carrello con 100 euro di sconto! Un prezzo così non si era mai visto prima. Ovviamente si tratta di un Chromebook che offre tantissimi vantaggi, tra cui un sistema operativo ultra leggero che rimane reattivo come il primo giorno di accensione.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook: efficiente come il primo giorno

Abituati ad avere un notebook sempre efficiente come il primo giorno con il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook, oggi in promozione su Unieuro a un prezzo speciale! Grazie ai suoi aggiornamenti con cadenza di sei settimane, la sicurezza è sempre ad altissimi livelli. Inoltre, il processore Intel Celeron riesce a gestire al meglio qualsiasi operazione con questa macchina. ChromeOS ti permette di essere operativo fin dalla prima accensione e di rimanere sempre veloce e reattivo come il primo giorno. Google mette a disposizione una suite gratuita per la tua produttività davvero efficiente. Con 4GB di RAM e 64GB di ROM è perfetto.

Acquistalo immediatamente a soli 249,90 euro, invece di 349,90 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 83,30 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.