Lenovo Ideapad 3, acquistalo ora su Amazon ad un OTTIMO PREZZO

Se sei alla ricerca di un buon laptop tutto fare ma non vuoi spendere cifre esagerate, questa è l’occasione giusta che fa per te. Sullo store online Amazon potrai infatti acquistare il nuovo Lenovo IdeaPad 3 ad un ottimo prezzo. Questo grazie allo sconto del 32% che ti permetterà di risparmiare quasi 100€. La disponibilità è immediata e potrai riceverlo direttamente a casa tua già questo sabato se lo ordinerai al più presto. Ricordati poi che il prodotto è venduto e spedito direttamente dal colosso Amazon. E allora non aspettare ancora, corri subito su Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

Lenovo Ideapad 3, acquista ora il nuovo laptop ad un ottimo prezzo su Amazon

Ora potrai portarti a casa questo fantastico laptop ad un ottimo prezzo su Amazon. Il nuovo Lenovo IdeaPad 3, infatti, è un prodotto di elevata qualità e potrai portarlo con te senza troppi problemi. Il suo peso, infatti, è di appena 1,7 kg. Il laptop dispone inoltre di un ampio display con una diagonale da 15.6 pollici in risoluzione FullHD. Si tratta di un pannello eccezionale che ti permetterà di lavorare e di guardare le tue serie tv preferite in tutta tranquillità. La tecnologia è IPS e lo schermo raggiunge una luminosità di picco pari a 220 nits.

Grazie al processore Intel Celeron N4020, potrai inoltre svolgere senza problemi tutto ciò di cui hai bisogno, il tutto senza rimanere a secco di energia. Questo processore offre infatti ottime performance ma con consumi della batteria decisamente ridotti. Potrai inoltre contare sulla presenza di 4 GB di memoria RAM LPDDR4 e 128 GB di storage interno SSHD.

Insomma, il nuovo Lenovo IdeaPad 3 potrebbe essere il laptop che fa per te e ora lo potrai acquistare su Amazon ad un buon prezzo. Come ti dicevo, infatti, il laptop è ora disponibile sullo store con uno sconto del 32%. Questo ti permetterà di averlo ad un prezzo di appena 239€. Un’occasione quindi unica che non puoi lasciarti scappare. Ricordati che la spedizione è affidata ad Amazon e che potrai riceverlo già questo sabato se non perderai altro tempo. E allora corri, vai subito su Amazon e porta a termine il tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.