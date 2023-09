Lenovo Ideapad 1 al Minimo Storico su Monclick

Prezzo da minimo storico per il Lenovo Ideapad 1. Questo laptop geniale è stato pensato per le nuove generazioni che hanno bisogno di mobilità e praticità. Invece, il prezzo è stato pensato per le famiglie che devono affrontare la spesa di acquistare un notebook per i propri figli. Oggi, grazie a Monclick e alla nuova promozione Back To School è tuo in super sconto. Acquistalo immediatamente a soli 229,90 euro, invece di 348,99 euro.

Si tratta di un’ottima occasione per chi ha bisogno di un computer portatile dalle dimensioni contenute, ideale per scuola e lavoro. Tra l’altro la consegna gratuita è inclusa nell’offerta. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, è possibile anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero da soli 76,63 euro al mese. La prima al momento dell’ordine, mentre le altre due nei mesi appena successivi.

Lenovo Ideapad 1: la scelta giusta

Con un Lenovo Ideapad 1 hai un bel laptop tra le mani in grado di regalarti tante soddisfazioni. Il vantaggio è che Lenovo i computer li studia e realizza per soddisfare le esigenze di tutti, basta scegliere quello giusto. Con 4GB di RAM e 128GB di ROM questo è ideale per scuola e lavoro. In videoscrittura non lo batte nessuno, perché ha un’autonomia in portabilità davvero impressionante.

Grazie al processore Intel Celeron n4020 hai prestazioni interessanti e una buona fluidità. Certo, non stiamo parlando di un top di gamma, ma a questo prezzo è sicuramente utile a chi deve studiare, prendere appunti, inviare email e sfruttare suite di videoscrittura. Insomma, questa soluzione è perfetta per tutta la famiglia. Acquistalo subito a soli 229,90 euro, invece di 348,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.