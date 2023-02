Lenovo IdeaCentre: il computer all-in-one 3 in 1 scende al MIGLIOR PREZZO di sempre su Amazon

Il computer all-in-one 3 in 1 Lenovo IdeaCentre oggi è proposto su Amazon ad un prezzo mai visto prima: 699 euro invece dei normali 849 euro di listino. È il miglior prezzo di sempre! Grazie alla sua struttura integrata, si tratta di un dispositivo dal design accattivante, che offre anche una tastiera e un mouse inclusi. Il display da 23.8″ Full HD IPS con risoluzione 1920 x 1080 e luminosità fino a 250nits garantisce immagini nitide e dettagliate per godersi al meglio film, serie TV e qualsiasi altro contenuto multimediale. Inoltre, la sua struttura all-in-one consente di risparmiare spazio, rendendolo perfetto per qualsiasi ambiente.

Il Lenovo IdeaCentre è dotato di un potente processore Intel Core i3-1220P. Questo processore assicura prestazioni ottimali e un consumo energetico ridotto, il che significa che si può utilizzare il computer per molte ore senza doverne piangere le conseguenze all’arrivo della bolletta (e visto il periodo, non è affatto male). La memoria integrata da 512GB SSD consente di archiviare tutti i documenti di lavoro in modo rapido e sicuro, senza il rischio di perdere importanti dati. Questo computer all-in-one è equipaggiato con 8GB di RAM DDR4-3200, che è espandibile fino a 16GB: potrai aggiungere più memoria quando necessario.

La tastiera e il mouse USB neri inclusi con il computer sono eleganti e minimal, perfetti per chi cerca un design moderno e accattivante. Inoltre, il dispositivo è facile da installare e utilizzare e grazie alla sua connessione Wi-Fi, consente di navigare in Internet, utilizzare le applicazioni e comunicare in rete. Se stai cercando un computer dal design moderno, performante e versatile, il Lenovo IdeaCentre è la scelta ideale per te. Grazie alla sua offerta speciale su Amazon, puoi acquistarlo a un prezzo imbattibile e ricevere in omaggio una tastiera e un mouse USB neri.

Non perdere l’occasione di portare la tecnologia al tuo fianco e rendere più produttivo il tuo lavoro o lo studio. Come sempre, ti ricordiamo che con Amazon Prime la spedizione rapida è gratuita. Se ordini ora lo riceverai a casa entro martedì 28 febbraio. Se lo desideri, puoi scegliere di dividere l’importo in più rate direttamente tramite Amazon, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.